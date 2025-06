L' Arma celebra 211 anni di storia nella Valle dei Templi le immagini

L'Arma dei Carabinieri celebra 211 anni di presenza nella Valle dei Templi, testimonianza di coraggio e dedizione al servizio della comunità. Con uno sguardo rivolto alla legalità e alla tutela dei più vulnerabili, i militari si distinguono per azioni che contrastano mafia, furti e truffe. De Tullio sottolinea: "Sempre al fianco dei cittadini con umanità e determinazione". Ecco chi sono i protagonisti di questa straordinaria giornata di riconoscimento e valore.

"No" alla mafia, ai furti e alle truffe in danno degli anziani, De Tullio: "Con coraggio e umanità sempre al fianco dei cittadini" "Hanno arrestato pusher e ladri, tutelando minori ed esercenti commerciali": ecco chi sono i carabinieri premiati.

