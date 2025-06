L' Arcigay si sfila dal Tuscia pride | Zero contenuti condivisione e trasparenza

L'Arcigay Viterbo, nata nel 2022 con l'obiettivo di essere un faro per la comunità LGBTQIA+, ha fatto il suo debutto al Lazio Pride grazie a una collaborazione tra associazioni territoriali. Tuttavia, l'ultimo Tuscia Pride ha lasciato molti sconcertati: assenza di contenuti, condivisione e trasparenza hanno alimentato delusione e polemiche. La domanda ora è: come può questa realtà risorgere e riconquistare fiducia e partecipazione?

Rinata nel 2022, l'Arcigay Viterbo ha un obiettivo: essere un punto di riferimento per la comunità Lgbtqia+. Il debutto l'ha fatto aderendo al Lazio pride di tre anni fa, un'associazione di associazioni per portare la manifestazione nei territori provinciali. "È facile fare il pride nelle grandi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - L'Arcigay si sfila dal Tuscia pride: "Zero contenuti, condivisione e trasparenza"

