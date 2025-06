L’appello per il Sì dei sindaci Dem | Per la dignità nel lavoro e nei diritti

In un momento cruciale per il nostro Paese, i sindaci del Partito Democratico lanciato un appello unito al voto del sì, per riaffermare la dignità nel lavoro e promuovere una società più equa. Con cinque punti fondamentali da affrontare, si apre una sfida che riguarda tutti noi: un futuro di giustizia, diritti e uguaglianza. È il momento di agire, perché il cambiamento parte dalle scelte di ciascuno di noi.

"Cinque sì per ridare dignità al mondo del lavoro e per una società con maggiore uguaglianza fra cittadini". Questo l’appello al voto di Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore e presidente della Provincia; Simona Barsotti, sindaca di Massarosa; Maurizio Verona, sindaco di Stazzema e presidente dell’Unione dei Comuni, a cui si unisce il segretario versiliese del Pd Riccardo Brocchini, in vista del referendum. "Cinque i quesiti: i primi quattro – affermano – per ridare dignità al lavoro e ai lavoratori, su materie come contratti, licenziamenti, sicurezza, e uno per accorciare i tempi sulla cittadinanza da 10 a 5 anni per chi vive in Italia, lavora e rispetta la legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it