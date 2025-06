L' appello di Ghali sul referendum | Andate a votare Io cittadino italiano solo a 18 anni

L’appello di Ghali sul referendum è un invito potente a partecipare attivamente alla vita democratica del nostro Paese. Con parole sincere e appassionate, il rapper sottolinea l’importanza di esprimere il proprio voto su questioni fondamentali: diritti, lavoro, cittadinanza. Perché il futuro di un’Italia inclusiva e giusta si costruisce partendo da scelte consapevoli. Ricordiamoci: ogni voto conta, e questa è la nostra occasione di fare la differenza.

"L'8 e il 9 giugno le italiane e gli italiani sono chiamati a votare. Questo referendum non è una cosa da ignorare. Si parla di diritti, di lavoro, di cittadinanza e di cosa vuol dire davvero far parte di un paese". Sono le parole usate da Ghali in una lunga lettera scritta al computer, firmata e pubblicata sui social.

Ghali: «Questo referendum non va ignorato. Sono nato e cresciuto in Italia, ma ho ottenuto la cittadinanza solo a 18 anni. Non è solo un documento, ma una questione di rispetto» - Ghali, con la sua voce potente e il suo background multietnico, si fa portavoce di una battaglia cruciale per il riconoscimento dei diritti civili in Italia.

