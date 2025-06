L’Antica Fiera di Merci e Bestiame Taglio del nastro domani alle 19

Pronti a vivere un weekend ricco di tradizione e entusiasmo? Domani alle 19 si taglia il nastro dell’Antica Fiera di Merci e Bestiame, giunta alla sua 18ª edizione. Dal 6 all’8 giugno, nel cuore di Poggio Renatico, l’evento celebra la passione per l’agricoltura, un appuntamento imperdibile che segna l’inizio dell’estate con cultura, incontri e tanto spirito comunitario. Non perdete questa straordinaria occasione di immergervi in un mondo autentico e vivace!

Tutto pronto per l’Antica Fiera di Merci e Bestiame. La 18a edizione si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 giugno, nel Centro Sportivo Polivalente – Circolo Tennis Club e Parco 1° Maggio di Poggio Renatico, è l’appuntamento che rende protagonista il mondo dell’ agricoltura, un evento ormai consolidato, che inaugura la stagione estiva. E’ organizzato dall’omonima associazione, con l’indispensabile collaborazione da parte di tanti volontari, è rivolto principalmente al mondo agricolo, con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio i prodotti dell’agricoltura e i valori che la caratterizzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Antica Fiera di Merci e Bestiame. Taglio del nastro domani alle 19

