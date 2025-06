Lanci di farina uova e rifiuti al Vomero | studenti festeggiano la fine della scuola in piazza Fuga

Al Vomero, studenti trasformano la celebrazione della fine della scuola in un vero e proprio spettacolo di allegria e caos: tra lanci di farina, uova e rifiuti, Piazza Fuga si anima di un delirio colorato e spontaneo. Un modo originale per festeggiare, ma anche una sfida per il decoro urbano che non può essere ignorata. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa insolita festa capitolina.

Studenti al Vomero festeggiano la fine della scuola lanciando rifiuti, farina e uova in piazza. "Autentico delirio, imbrattata piazza Fuga". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Beirut in piazza contro la gestione dei rifiuti: scontri tra polizia e manifestanti