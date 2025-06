Lamine Yamal meglio di Messi? Per ora sì | ecco perché

Lamine Yamal, fresco di rinnovo con il Barcellona fino al 2031, sta già facendo parlare di sé e mette in discussione alcuni record del passato. Per ora, il giovane talento spagnolo sembra superare Leo Messi in diversi aspetti: scopriamo insieme i cinque motivi che spiegano questa sorprendente crescita e perché il suo futuro potrebbe essere ancora più luminoso.

Lamine Yamal ha rinnovato col Barcellona per 6 stagioni, fino al 2031: è l'occasione per aggiornare il confronto con Leo Messi. L'attaccante della nazionale spagnola per ora sta facendo meglio dell'argentino: vediamo perché in cinque punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamine Yamal meglio di Messi? Per ora sì: ecco perché

