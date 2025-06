L’ambiente da difendere Pulizia di spiaggia e fondali

Oggi, la nostra comunità si unisce per tutelare l’ambiente marino e costiero con l’iniziativa ’Pulispiaggie e Pulifondali’. Organizzata dalla Lega Navale Italiana, coinvolge volontari, scuole e subacquei pronti a fare la differenza per preservare spiagge e fondali. Un gesto di responsabilità che unisce cittadini, istituzioni e associazioni per un futuro più pulito e sostenibile. È il momento di agire insieme!

Si svolgerà oggi l’iniziativa ’Pulispiaggie e Pulifondali’, iniziativa promossa a livello nazionale e organizzata localmente dalla Lega Navale Italiana con il coinvolgimento del gruppo subacqueo, delle scuole cittadine e dei volontari che vogliono dare il loro contributo alla pulizia della spiaggia follonichese. Alla presentazione c’erano i rappresentati del Lni, il presidente del consiglio comunale Alberto Aloisi e l’assessore all’Ambiente Danilo Baietti. Le attività prenderanno il via alle 8.30 nella sede della Lega Navale in viale Italia 321, poi subacquei e apneisti si immergeranno per ripulire i fondali del golfo mentre i volontari sulla spiaggia saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ambiente da difendere. Pulizia di spiaggia e fondali

Segui queste discussioni su X

Prevenzione incendi, in Calabria la svolta tech con il progetto FIRST AI, simulazioni e dati satellitari per difendere il territorio https://avveniredicalabria.it/prevenzione-incendi-in-calabria-e-ai-rivoluzione-in-calabria/… #AI #Incendi #Ambiente #Calabria # Tweet live su X

C’è un silenzio operoso che tiene in equilibrio il nostro ambiente. In ogni volo, le api custodiscono molto più di ciò che vediamo. Sostenere le api e l’apicoltura è una scelta concreta, oggi più che mai. #GiornataMondialeDelleApi #Fieragricola Tweet live su X

PULIRE LE SPIAGGE DI ANCONA: la storia di 2 HANDS