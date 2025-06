L’Altra Napoli compie 20 anni Albanese | Realizzati oltre 30 progetti Coinvolti 2 mila bambini e 200 giovani

L’altra Napoli, realtà vibrante e impegnata, compie 20 anni di dedizione e successi. Con oltre 30 progetti realizzati, ha coinvolto 2.000 bambini e 200 giovani, trasformando sogni in realtà concrete. Oggi, nello storico Stadio Olimpico di Roma, si celebra un percorso fatto di passione e impegno. La storia di Ernesto Albanese e della sua associazione è una testimonianza di come anche un gesto possa cambiare il futuro di tante vite. La festa continua, perché il meglio deve ancora venire.

La sala conferenze dello Stadio Olimpico di Roma ospiterà oggi l’evento “Altra Napoli – 20 anni di sogni realizzati”, un momento di celebrazione e riflessione dedicato al percorso dell’associazione fondata da Ernesto Albanese. Imprenditore da oltre quarant’anni lontano dalla sua città natale, Albanese ha scelto di restituire a Napoli – attraverso L’Altra Napoli IEF – opportunità concrete per i bambini e i giovani dei quartieri più fragili. La manifestazione si propone di offrire un racconto corale, con le testimonianze dirette di chi ha vissuto in prima persona il cambiamento generato dai progetti dell’associazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Segui queste discussioni su X

#Manfredi: “Parata scudetto? È stata una grande soddisfazione, un esempio di straordinarietà dell’intera città” Su #Conte: “Spero che possa restare il condottiero di questa squadra, l’entusiasmo di Napoli non c’è da nessun’altra parte” Partecipa alla discussione

Napoli e Inter. Una soffre, l'altra gioisce. Ma c’è un dato che metterà tutti d’accordo: nessuno, negli ultimi anni, ha entusiasmato come la Serie A. Lo dicono i numeri e qualche storia da dedicare ai catastrofisti - di @claudiocerasa Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

La Napoli dei femminielli - Anni 20 Notte 18/11/2021