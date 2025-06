L’Al-Hilal sbaglia Inzaghi | Pippo al posto di Simone la telecronaca è una beffa per l’Inter Il clamoroso errore nel video di presentazione

La presentazione di Simone Inzaghi all'Al-Hilal si trasforma in una vera e propria beffa per l'Inter, grazie a un errore clamoroso nel video ufficiale. Mentre il club saudita esalta il nuovo allenatore, un dettaglio sorprendente emerge: al 23esimo secondo, si sente in sottofondo... un audio che lascia senza parole. È la dimostrazione che, a volte, la realtà può essere più ironica di qualsiasi sceneggiatura.

Alle volte la realtà sa partorire le prese in giro più perfide. Succede proprio così guardando il video con cui l’ Al-Hilal ha presentato in pompa magna il suo nuovo allenatore, Simone Inzaghi, che ha mollato l’Inter dopo aver perso la finale di Champions per 5 a 0 contro il Psg. I club dell’ Arabia Saudita hanno abituato a presentazioni del genere, ma questo video contiene un errore clamoroso. Infatti, al 23esimo secondo si sente in sottofondo partire una telecronaca: “Inzaghi! Inzaghi! Inzaghi, Inzaghi! Rete! Rete!”. Peccato che quello sia il commento di un gol realizzato da Filippo Inzaghi, non dal fratello Simone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Al-Hilal sbaglia Inzaghi: Pippo al posto di Simone, la telecronaca è una beffa per l’Inter. Il clamoroso errore nel video di presentazione

Il 3/5/25 Al-Hilal ha risolto il contratto con l’allenatore Jorge Jesus. Si poteva immaginare che i sauditi di Pif non si sarebbero fatti pizzicare senza guida tecnica al Mondiale x club. E quando #Inzaghi ha detto di avere offerte dall’AS il campanello doveva suona Tweet live su X

Ricordatevi che Marotta non sbaglia mai gli allenatori, ne prenderà uno buono anche stavolta. Tweet live su X

