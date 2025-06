Il calcio saudita continua a far parlare di sé, non solo per i faraonici ingaggi: la gaffe che riguarda i fratelli Inzaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’Al-Hilal e la gaffe “vintage”: il club presenta ‘l’Inzaghi sbagliato’