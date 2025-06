L’Aido ricorda Michela Stumpo | Tanto stimata

L'AIDO ricorda con affetto e gratitudine Michela Stumpo, figura stimata e amata da tutti, il cui sorriso e dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La sua scomparsa, improvvisa e prematura, rappresenta un grande dolore non solo nel mondo della sanità, ma in tutta la comunità. Professionista stimata, Michela continuerà a vivere nei ricordi e nelle azioni di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Un dolore profondo. Che ha colpito da più parti. Non soltanto nel mondo della sanità dove la dottoressa Michela Stumpo era davvero ben amata da tutti. Dopo la sua morte a seguito di una terribile malattia infatti, l'associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule ( Aido ), la sezione di Grosseto, partecipa in queste ore con profondo dolore al lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa del medico. "Professionista stimata, donna di grande umanità e vicina da sempre ai valori della donazione e della solidarietà – ha iniziato la presidente dell'associazione, Sofia Nappo – La sua sensibilità, il suo impegno e la sua presenza discreta ma costante hanno lasciato un segno indelebile nella nostra Associazione e nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta.