Lago di Como | in vendita la spettacolare villa di Ico Parisi

Il Lago di Como continua a incantare con le sue ville da sogno, e ora un'occasione unica si presenta: la spettacolare villa di Ico Parisi, in vendita. Immersa in un paesaggio mozzafiato, questa dimora moderna offre comfort esclusivi e un’atmosfera di pura magia. Se sogni di possedere un angolo di paradiso sul lago, questa è la tua chance: lasciati conquistare dalla bellezza e dall'eleganza di questa residenza eccezionale.

Sì, ci sono ancora villa da sogno sul lago di Como in cerca di un nuovo (ricco) proprietario. Dimore incantevoli dotate di ogni comfort adagiate in riva al Lario. Come ad esempio questa sontuosa costruzione moderna che sorge in una posizione incantevole a ridosso del promontorio centrale del Lago. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lago di Como: in vendita la spettacolare villa di Ico Parisi

