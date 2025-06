Lagarde | è momento di elevata incertezza

In un contesto di forte incertezza economica, le parole di Christine Lagarde assumono un peso particolare. Con i tassi al 2%, la Bce si prepara a navigare con cautela tra sfide globali e tensioni commerciali. La ripresa della manifattura si affianca a segnali di rallentamento nei servizi, complicando ulteriormente il quadro. È questo il momento di analizzare come le politiche monetarie possano supportare la ripresa e affrontare le sfide future.

15.30 Con i tassi al 2% "siamo ben posizionati per navigare in questo momento di elevata incertezza". Così la presidente della Bce Christine Lagarde dopo il nuovo taglio deciso "quasi a unanimità" "La manifattura si è in parte ripresa", grazie alle tensioni commerciali che hanno spinto ad anticipare le vendite, "ma i servizi più orientati al mercato domestico stanno rallentando, e i dazi e l'euro più forte rendono più difficile per le aziende esportare". Ma "ci sono molti fattori" che rendono l'Eurozona resiliente, ha spiegato Lagarde. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it