Ladro maldestro fa scattare l' allarme della concessionaria

Un ladro maldestro, già noto alle autorità, dimostra che anche gli errori più goffi possono portare alla cattura. Dopo aver tentato di sottrarre poche decine di euro in una pasticceria, l’individuo ha deciso di entrare nella concessionaria, scatenando l’allarme. La sua sfortuna si è conclusa con l’arresto immediato da parte dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i...

Un ladro che non lascia. Anzi, raddoppia. Prima il furto di poche decine di euro in una pasticceria, poi l'irruzione nella concessionaria. Ad arrestare in flagranza un 52enne italiano, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ladro maldestro fa scattare l'allarme della concessionaria

