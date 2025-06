Ladri a volto coperto al Burger King di Torino | rubano la cassa forte con 32 000 euro

Un'altra notte da incubo per il Burger King di Torino, dove ladri a volto coperto hanno messo a segno un furto incredibile, portando via la cassa forte con 32.000 euro. La scena, catturata dalle telecamere di sorveglianza, solleva ancora una volta il velo su un fenomeno preoccupante che scuote la sicurezza della città . Ora, le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili e garantire che giustizia sia fatta.

Nuovo colpo dei ladri al Burger King di Torino, in via Pietro Micca 9. Qui, nella notte tra il 2 e il 3 giugno, almeno due persone sono entrate all’interno del ristorante a volto coperto. I loro movimenti sono ripresi nelle immagini della videosorveglianza, ora a disposizione delle forze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ladri a volto coperto al Burger King di Torino: rubano la cassa forte con 32.000 euro

