L’acqua è un bene pubblico e si difende con innovazione e competitività | ecco la nuova strategia Ue

L'acqua, bene pubblico essenziale, richiede nuove strategie per garantire il suo futuro. Di fronte a inquinamento, inondazioni e siccità crescenti, l'Europa si impegna con innovazione e competitività, puntando a una gestione intelligente delle risorse. Solo attraverso soluzioni innovative possiamo assicurare che la domanda non superi mai l'offerta, preservando questo prezioso patrimonio per le generazioni future. La sfida è grande, ma la risposta è nelle nostre mani.

Le acque sono inquinate, le inondazioni e la siccità sono all’ordine del giorno e la crescente domanda di acqua grava sempre più sulle risorse idriche europee. Il numero di europei colpiti dalla carenza idrica è quasi raddoppiato nell’ultimo decennio e il continente è soggetto a stress idrico. Per risolvere il problema dobbiamo fare in modo che la domanda di acqua non superi l’offerta. La nostra economia deve prevedere una gestione intelligente delle risorse idriche. Lo stress idrico è una sfida globale e il resto del mondo guarda all’Ue per trovare ispirazione e soluzioni. La strategia globale per la resilienza idrica illustra in che modo l’Europa può gestire questa risorsa in modo intelligente, a vantaggio delle persone, delle imprese, della competitività e degli ecosistemi del continente, basandosi sul principio “l’efficienza idrica al primo posto”. 🔗 Leggi su Open.online