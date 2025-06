la white skirt è perfetta per creare una varietà di look sempre diversi senza troppi sforzi

Look sofisticato e alla moda, perfetto per un aperitivo in città o un evento speciale. La gonna bianca, versatile e sempre di tendenza, si conquista il cuore di chi ama sperimentare con stile senza rinunciare alla praticità. Scopri come creare outfit unici e irresistibili, lasciandoti ispirare dai trend street style della primavera 2025. Con la white skirt, ogni giorno può diventare un'occasione per esprimere la tua personalità e il tuo gusto.

Da quella in denim ai modelli eleganti in satin: la gonna bianca è un must per la primavera 2025. Se non si sa da dove iniziare per abbinarla al meglio, ecco i look street style a cui ispirarsi nei prossimi mesi. Ad esempio la mise ideale per le serate primaverili comprende una minigonna, una T-shirt, una giacca in suede, delle ballerine con fiocco e una borsa a mezzaluna, mentre gilet sartoriale, gonna svolazzante e stivali alti danno vita a un outfit perfetto per l’ufficio. Invece un look chic da copiare nei prossimi mesi è quello che mescola una skirt in pizzo insieme a un crop top, un blazer oversize e un paio di scarpe basse a punta. 🔗 Leggi su Amica.it