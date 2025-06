La Virtus ribalta Milano e riprende il vantaggio in gara 3

La Virtus Bologna sorprende tutti, ribaltando Milano e conquistando il vantaggio in gara 3. In un match ricco di tensione e imprevedibilità, la squadra di Ivanovic dimostra che il cuore può superare ogni ostacolo, anche quando le assenze e le sfide sembrano insormontabili. Dopo quattro anni di digiuno al Forum, questa vittoria segna una svolta fondamentale nella serie playoff: il sogno scudetto è ancora vivo.

Milano, 5 giugno 2025 – Alzi la mano chi, prima della palla a due, avrebbe scommesso un euro sulla Virtus. Squadra stanca, Milano in fiducia. Virtus che non vince (va) al Forum nei playoff da quattro anni. Basta con le premesse negative? Macché. Clyburn non ce la fa e Polonara viene fermato ancora dalla febbre. Così negli undici Ivanovic deve arruolare anche il baby Accorsi. Un baby in più per fare numero. Ma il cuore e il coraggio fanno il resto. La Virtus ribalta Milano e riprende il vantaggio del fattore campo. Finisce 68-78 con la Virtus sempre davanti. Prima Cordinier a spallate, poi Shengelia.

