La Traviata da Cortile di Baricco | una festa musicale per Seven Springs alla Scuola Holden

Preparati a vivere un’esperienza unica: “La Traviata da cortile” di Baricco trasformerà il cortile della Scuola Holden in un palcoscenico vibrante, per un grande finale musicale che celebra la seconda stagione di Seven Springs. Con l’accompagnamento delle menti creative di Gloria Campaner e Nicola Campogrande, questa serata promette emozioni e magia sotto le stelle, concludendo in bellezza un percorso fatto di musica e passione. Non mancare, sarà una festa indimenticabile!

Sarà una grande festa finale a cielo aperto quella per salutare la seconda stagione musicale di Seven Springs. Il suono della Holden, ideata dai direttori artistici Gloria Campaner e Nicola Campogrande. L'ultima serata della rassegna, martedì 10 giugno, vedrà infatti il cortile della Scuola.

«Una Traviata da Cortile» chiude Seven Springs. Suoni di cultura abbraccia la Scuola Holden

