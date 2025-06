La terapia intensiva spicca il volo Elisoccorso nel futuro con Leonardo

La terapia intensiva spicca il volo: l’elisoccorso del futuro con Leonardo promette innovazioni rivoluzionarie per un'emergenza sempre più rapida ed efficace. In un mondo in evoluzione, garantire interventi tempestivi direttamente sul campo diventa cruciale per salvare vite e migliorare i risultati clinici. Alla luce di queste sfide, il progresso tecnologico apre nuove frontiere che stanno trasformando il soccorso aereo in una vera e propria frontiera della sanità moderna.

Nell’attuale scenario globale, l’elisoccorso è una delle frontiere più strategiche della sanità moderna. Garantire cure tempestive direttamente sul luogo dell’emergenza e durante il trasporto verso l’ospedale non è solo una sfida operativa, ma una missione riconosciuta dai sistemi sanitari di tutto il mondo come prioritaria per salvare vite. Negli ultimi anni il soccorso aereo ha registrato una significativa espansione: secondo LCI Analytics, il numero di eliambulanze nel mondo è cresciuto di quasi il 25% dal 2017 al 2024, con un mercato globale che oggi vale 7,2 miliardi di dollari. In questo contesto in espansione, l’Italia si afferma come riferimento internazionale, grazie a un modello organizzativo efficiente e a tecnologie d’avanguardia sviluppate da Leonardo, protagonista globale nel settore aerospaziale e della difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La terapia intensiva spicca il volo . Elisoccorso nel futuro con Leonardo

Altri articoli sullo stesso argomento

Roberto Conci gravissimo dopo un incidente in bici a Spini di Gardolo, l'editore è in terapia intensiva - Roberto Conci, editore di 63 anni, è in gravi condizioni dopo un incidente in bici avvenuto a Spini di Gardolo.

Segui queste discussioni su X

Istituto “Caselli” di Siena dona polipetti di maglia per i piccoli della Terapia Intensiva Neonatale, la Contrada della Torre coperte, maglioncini e cappellini per neonati NEWS: Tweet live su X

#Roma Sotto sequestro la piscina, in una struttura della Borghesiana, dove stavano facendo il bagno quattro fratellini e una bambina di 7 anni, ricoverati con i sintomi di una intossicazione da cloro. Il più grande (9 anni) è in terapia intensiva. Aperto un fascic Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Procedura per la pronazione in terapia intensiva dei pazienti critici in ventilazione meccanica