La Spagna batte la Francia e guadagna la finale di Nations League con un pirotecnico 5-4

Una notte di pura emozione tra le mura della MHP Arena di Stoccarda, quando la Spagna ha scritto un'altra pagina di storia nel calcio internazionale. Con un finale mozzafiato di 5-4 contro la Francia, le Furie Rosse si sono guadagnate il biglietto per la finale di Nations League, un appuntamento che promette scintille contro il Portogallo. La corsa verso il trofeo più ambito è ormai al suo apice, e il mondo aspetta con trepidazione l’atto conclusivo.

La Spagna ha sconfitto la Francia con un pirotecnico 5-4 e si è qualificata alla finale della Nations League. Le Furie Rosse si sono imposte in maniera schiacciante alla MHP Arena di Stoccarda e si sono guadagnate l'accesso all'atto conclusivo che giocheranno contro il Portogallo, ieri sera capace di battere la Germania per 2-1 di fronte al proprio pubblico. La corazzata iberica disputerà la finale per la terza volta consecutiva, dopo quella persa nel 2021 contro la Francia e quella vinta due anni fa contro la Croazia. De La Fuente ha optato per il 4-3-3 con Simon tra i pali; Cucurella e Porro sulle fasce, Huijsen e Le Normand al centro della difesa; Zubimendi, Pedri e Merino a centrocampo dietro al tridente composto da Williams, Oyarzabal e Yamal.

In questa notizia si parla di: Francia Finale Spagna Nations

