La sfida del referendum Zattini | Non voterò Stasera la Cgil in piazza

Il referendum di Zattini rappresenta un momento cruciale di confronto e riflessione per il nostro Paese. Con le urne aperte domenica e lunedì, cittadini sono chiamati a decidere su temi fondamentali legati al lavoro e alla cittadinanza. Tuttavia, lo scontro tra pro e contro si focalizza ormai sul raggiungimento del quorum, un ostacolo che potrebbe influenzare il peso delle vostre scelte. È il momento di fare sentire la propria voce e contribuire al futuro dell’Italia.

I prossimi domenica e lunedì, 8 e 9 giugno, i seggi saranno aperti per i 5 referendum, quattro dei quali su tematiche legate al lavoro, mentre il quinto sui tempi relativi all’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri. Lo scontro politico tra le forze proponenti i quesiti e quelle del no si è spostato presto, come spesso accade per le campagne referendarie, a una diatriba sul raggiungimento del quorum (50% più uno degli aventi diritto) da ottenere affinché sia valido. Abbiamo chiesto al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, quale sia la sua posizione riguardo alla questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it