La Serie A ribaltata | comanda Napoli le squadre del Nord inseguono

Con tutto ciò, il calcio italiano sta vivendo una rivoluzione senza precedenti: Napoli si impone con forza, mentre le grandi del Nord si trovano a rincorrere in un panorama calcistico più incerto e competitivo che mai. La partita è appena iniziata, e il futuro promette sorprese sorprendenti, rendendo ogni giornata un emozionante capitolo di questa nuova era.

Come è cambiata la vita in una settimana o poco più. Comanda Napoli, le grandi squadre del Nord inseguono e per la prima volta non sono i dominus del calciomercato. Inter, Milan e Juventus hanno meno soldi dei campani, meno certezze e molti più problemi quasi sempre lasciati in eredità dal finale di una stagione che ha coronato l’inseguimento napoletano al quarto scudetto della storia e condannato l’Inter alla gogna degli zero titoli. Con tutto quello che ne consegue, Una novità assoluta nella traiettoria del nostro calcio, abituato ad essere comandato dalle tre grandi potenze sull’asse Milano-Torino. 🔗 Leggi su Panorama.it