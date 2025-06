La sera si aprono gli Scrigni Sacri

La sera si trasforma in un magico palcoscenico di storia e spiritualità, quando gli scrigni sacri si aprono per svelare tesori nascosti e momenti di profonda riflessione. Domani sera alle 21.15, Ancona accende la sua luce più suggestiva con l’apertura delle aperture serali della rassegna ‘Scrigni Sacri’, parte della celebre ‘Lunga notte delle chiese’. Un evento imperdibile che unisce musica, arte e spiritualità in un’atmosfera unica, pronta a emozionare e ispirare tutti i presenti.

Un evento importante nel panorama culturale estivo di Ancona. Domani sera (ore 21.15) si apre il format delle aperture serali della rassegna ‘ Scrigni Sacri ’, l’iniziativa di portata nazionale ‘ La lunga notte delle chiese ’. Giunta alla decima edizione, quella che è stata definita come ‘la notte bianca dei luoghi di culto’ proporrà un’affascinante fusione tra musica, arte, cultura e poesia, in chiave di riflessione e spiritualità. Per l’occasione è previsto un duplice evento di inaugurazione che vede coinvolte la Cattedrale di San Ciriaco di Ancona e la Concattedrale di San Leopardo di Osimo, con l’inaugurazione delle due esposizioni ‘Musei, Archivi e Biblioteche - L’Arte del Dono’ organizzate per il Giubileo e la presentazione del relativo catalogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sera si aprono gli "Scrigni Sacri"

