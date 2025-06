La segnalazione di un cittadino | Davanti al circolo tennis marciapiede molto stretto e inagibile per carrozzine e disabili

Un nostro lettore ha segnalato con foto il problema del marciapiede davanti al Circolo Tennis di Viale Marconi, troppo stretto e inagibile per carrozzine e disabili. Un'area che dovrebbe essere accessibile a tutti, ma che invece rappresenta un ostacolo per molte persone. √ą fondamentale intervenire per garantire sicurezza e inclusione, affinch√© ogni cittadino possa muoversi liberamente e senza barriere.

Un nostro lettore ci ha segnalato,iinviandoci anche alcune foto, come il marciapiede davanti al circolo tennis zona viale Marconi √® particolarmente stretto e dunque impossibile da utilizzare per mamme con carrozzina o persone disabili. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ¬© Ilpescara.it - La segnalazione di un cittadino: "Davanti al circolo tennis marciapiede molto stretto e inagibile per carrozzine e disabili"

In questa notizia si parla di: Davanti Circolo Tennis Marciapiede

L'intimidazione al circolo Arci di Milano: una molotov davanti alla porta - Un gesto inquietante che segna un allarmante ritorno di tensioni neofasciste in Italia. La finta molotov lasciata davanti al circolo Arci Traverso a Milano non è solo un attacco simbolico, ma un campanello d'allarme per la libertà di espressione e la coesione sociale.

La segnalazione di un cittadino: "Davanti al circolo tennis marciapiede molto stretto e inagibile per carrozzine e disabili" - Un nostro lettore ci ha segnalato,iinviandoci anche alcune foto, come il marciapiede davanti al circolo tennis zona viale Marconi è particolarmente stretto e dunque impossibile da utilizzare per mamme ... ilpescara.it scrive

A Bari riapre circolo tennis: dalla distanza alle mascherine, ecco come si gioca nella Fase 2