La scuola Tabarrani è ‘Ambassador Junior’

Riconoscimento di prestigio per le elementari Tabarrani: nei giorni scorsi, nell’ambito della manifestazione "Toscana a Cavallo", la scuola si è vista assegnare l’onorificenza di ‘Ambassador Junior’ dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici. "Toscana a Cavallo" s’inserisce nel più ampio progetto di promozione della Via Francigena, storico itinerario di pellegrinaggio e cultura che attraversa anche il territorio comunale di Camaiore. Il coinvolgimento delle Tabarrani rappresenta un esempio virtuoso di come le giovani generazioni possano essere protagoniste attive nella tutela e nella promozione delle nostre radici storiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it