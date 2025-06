La scossa di magnitudo 3 2 ai Campi Flegrei avvertita pure a Pompei | crolli nel Parco archeologico

Una scossa di magnitudo 3.2 nei Campi Flegrei ha scosso anche Pompei, causando il crollo di una parte del Parco Archeologico. Questa nuova instabilità evidenzia le criticità di un sito già segnato da danneggiamenti storici e puntellamenti. La situazione richiede attenzione immediata per tutelare il patrimonio e garantire la sicurezza dei visitatori. La questione diventa ancora più urgente, considerando che i cedimenti hanno interessato strutture già fragili...

Accertato il cedimento parziale di un muro e di una porzione di volta nell’insula Meridionalis nel Parco archeologico di POMPEI. Il crollo si è verificato alle 7 circa di questa mattina, in concomitanza con la scossa di magnitudo 3.2 registrata nei Campi Flegrei, dove è in corso uno sciame sismico. I cedimenti sono stati risccontrati in una struttura già danneggiata durante il sisma dell’Irpinia del 1980, che era stata puntellata e su cui era in corso il restauro. “POMPEI è un sito fragile – spiega il direttore Gabriel Zuchtriegel – e stiamo lavorando a un controllo a tappeto in tutta l’area per verificare eventuali danni in seguito allo sciame sismico di stamattina, al fine di avere nei tempi più rapidi possibili un quadro completo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it