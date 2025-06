La Salernitana può prepararsi | la Lega B pubblica date e orari dei playout

La Salernitana può prepararsi senza esitazioni: la Lega B ha finalmente reso noti date e orari dei playout, con le partite in calendario il 15 e il 20 giugno. Dopo settimane di incertezza, ora i biancocelesti possono concentrarsi sulla strategia per affrontare questa sfida decisiva. La tensione cresce e ogni dettaglio sarà fondamentale per scrivere il futuro del club in questa fase cruciale.

La Salernitana può prepararsi. Da pochi minuti, è saltato anche l'ultimo tappo della prudenza: la Lega B ha pubblicato date e orari delle partite dei playout. Saranno giocati il 15 e il 20 giugno, secondo il crono programma indicativo che il presidente della Federcalcio, Gravina, aveva già.

