“La Russia è una minaccia per l’Europa” | l’allarme NATO Subito gli USA chiedono più investimenti in armi

L’ombra crescente della Russia sull’Europa ha acceso un allarme immediato: gli Stati Uniti, preoccupati, chiedono investimenti più consistenti in armamenti. Mark Rutte, segretario generale della NATO, sottolinea la concretezza e la duratura minaccia di Mosca, che si sta riorganizzando rapidamente. La sicurezza continentale è in bilico: quali saranno le prossime mosse per proteggere il nostro futuro? Continua a leggere.

Mark Rutte, segretario generale della NATO: "La minaccia russa esiste. È concreta, destinata a durare a lungo, e Mosca sta ricostituendo le sue forze a un ritmo sostenuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanzioni alla Russia, Kallas minaccia dopo l’ok al 17esimo pacchetto: "Presto misure contro gasdotto Nord Stream 1 e 2 e banche" - VIDEO - Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'UE, annuncia l’approvazione del 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, con minacce di misure contro Nord Stream 1 e 2 e le banche.

#Ucraina Viene riferito allarme per "minaccia di missili balistici" sulla maggiar parte del territorio. Vedremo se la Russia eseguirà una rappresaglia a breve distanza temporale dall'attacco ucraino odierno. Tweet live su X

#POLONIA La #Russia è una minaccia per il mondo, ma soprattutto per i suoi vicini: i polacchi quest'anno spenderanno il 5% del PIL in Difesa e hanno iniziato a costruire bunker, fossati e trincee lungo i confini con Russia e Bielorussia. Tweet live su X