La Russia contro il Regno Unito | Ci sono loro dietro gli ultimi raid di Kyiv

La tensione tra Russia e Regno Unito si inasprisce ancora di più, con accuse e sospetti che alimentano un clima di incertezza internazionale. La Russia sostiene che Londra sia dietro gli ultimi raid ucraini contro i bombardieri strategici russi, un’accusa che rischia di complicare ulteriormente le relazioni diplomatiche. Andrei Kelin, ambasciatore russo a Londra, avverte che azioni di questo genere potrebbero avere conseguenze imprevedibili e gravi.

La Russia ne è certa: dietro gli ultimi raid ucraini contro i bombardieri strategici parcheggiati in alcune basi dell’esercito di Mosca c’è il Regno Unito. Lo ha affermato Andrei Kelin, l’ambasciatore russo a Londra. Intervistato da Sky News UK, infatti, ha parlato degli attacchi portati avanti dall’Ucraina, puntando il dito contro il presunto coinvolgimento di Londra. Poi ha avvisato l’occidente, sottolineando che questo tipo di azioni porterebbero «il conflitto a un livello diverso di escalation». E rivolgendo al governo di Kyiv ha aggiunto che «non deve cercare di scatenare una Terza Guerra Mondiale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Russia contro il Regno Unito: «Ci sono loro dietro gli ultimi raid di Kyiv»

In questa notizia si parla di: Russia Regno Unito Dietro

Ucraina: Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro la Russia - Il Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro la Russia, aggiungendo 82 designazioni e 18 specifiche.

Ucraina e Russia, nulla di fatto a Istanbul | Il Regno Unito annuncia maxi-investimento nella difesa | Polonia, vince la destra con Nawrocki | In Cina cala l’attività manifatturiera #3giugno Partecipa alla discussione

A Istanbul i colloqui Russia-Ucraina. Si è concluso un incontro tra alti funzionari di Kiev e rappresentanti di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania: l'incontro, riporta il Guardian, prima dei negoziati diretti tra ucraini e russi. Il Liveblog con tutti gli aggiorna Partecipa alla discussione

Ambasciatore russo accusa, 'Gb dietro ultimi raid di Kiev' - L'ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, ha puntato oggi il dito sul presunto coinvolgimento del Regno Unito nella recente operazione rivendicata dall'Ucraina nel territorio della Russia sfociata ... Come scrive ansa.it

Russia, l'allarme del capo di Stato maggiore del Regno Unito: «La minaccia è reale, non abbiamo tempo» - «La minaccia per la Nato è reale. E non abbiamo tempo». Ad affermarlo è il capo di Stato maggiore del Regno Unito, il generale ... Riporta msn.com

Gb, Financial Times: ipotesi Russia dietro attacchi a proprietà Starmer - La sicurezza britannica sta indagando per verificare un possibile coinvolgimento russo in tre attacchi incendiari contro proprietà collegate al primo ministro Keir Starmer. A rivelarlo è il Financial ... Da msn.com

UK, Basta tagli alla Difesa, la Russia è un pericolo