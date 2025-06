La Russa Carabinieri presidio di sicurezza e legalità

Da oltre due secoli, l'Arma dei Carabinieri rappresenta un baluardo di sicurezza, legalità e fiducia per tutti noi. Una storia ricca di dedizione e sacrificio, che continua a proteggere cittadini sia in Italia che all'estero. In occasione di questo importantissimo anniversario, il nostro pensiero va a chi ha dato la vita per garantire il rispetto delle leggi e la tranquillità della comunità. Un tributo doveroso e sentito, perché il loro impegno resterà sempre un esempio.

"Da 211 anni l'Arma dei Carabinieri è presidio insostituibile di sicurezza, legalità e fiducia. Una storia lunga e gloriosa, di dedizione e sacrificio al servizio dei cittadini. A tutte le donne e gli uomini dell'Arma, impegnati in Italia e all'estero, va la nostra sincera riconoscenza e, ai tanti che hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, il nostro grato e commosso ricordo". Lo scrive su fb il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russa, Carabinieri presidio di sicurezza e legalità

Complimenti ai carabinieri e alla Procura per il brillante risultato dell’operazione antimafia. Un segnale forte: lo Stato c’è e non lascia spazio alla criminalità organizzata. Massimo sostegno a chi ogni giorno lavora per difendere legalità e sicurezza. Tweet live su X

