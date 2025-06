La ruota del tempo cancellata la petizione online per salvare la serie fantasy ha già raccolto 123 mila firme

La battaglia tra fan e piattaforme si infiamma: la petizione online per salvare "La Ruota del Tempo" ha già raccolto 123 mila firme, testimoniando l’amore crescente per questa serie fantasy. Nel frattempo, Prime Video si è ritrovata a cancellare "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere", scatenando l’indignazione dei fan e gettando nuove ombre sul futuro del genere. La lotta per il rispetto delle storie che amiamo è più viva che mai.

Prime Video si è tenuta Il Signore degli anelli: Gli anelli del potere ma ha eliminato l'ottimo show tratto dai romanzi di Robert Hordan e la rete è insorta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La ruota del tempo cancellata, la petizione online per salvare la serie fantasy ha già raccolto 123 mila firme

Contenuti che potrebbero interessarti

La Ruota del Tempo | Prime Video ha cancellato la serie - La quarta stagione di La Ruota del Tempo, la serie fantasy di Prime Video, è stata cancellata. Nonostante il favore del pubblico e recensioni positive, Sony Pictures ha deciso di interrompere la produzione, ponendo fine alla saga che aveva appassionato molti fan.

Segui queste discussioni su X

La Ruota del Tempo, grandi novità per i fan della serie. Ma sono pessime notizie https://bestmovie.it/news/la-ruota-del-tempo-grandi-novita-per-i-fan-della-serie-ma-sono-pessime-notizie/931535/… Tweet live su X

Prime video, ci sarà una nuova stagione de La Ruota del Tempo? • Prime Video, la serie dark fantasy avrà una nuova stagione? Le indiscrezioni insistenti su un suo presunto ritorno in video incuriosiscono i numerosi fan della serie. Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media