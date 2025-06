La rinascita di Corsico | Vogliamo una città viva con spazi dedicati a tutti

La rinascita di Corsico si anima con una visione vibrante di città inclusiva e dinamica. I recenti cambiamenti urbani, testimoniati dalle immagini d’epoca e dai progetti attuali, rivelano una trasformazione che valorizza il passato e costruisce il futuro. Piazza al Ponte, cuore pulsante della comunità, torna a essere il punto di incontro tra tradizione e innovazione, dove i cittadini possono rivivere i ricordi e abbracciare nuove opportunità. Qui...

Una città in piena trasformazione, dove i cambiamenti urbani, negli ultimi anni, sono evidenti e in continuo sviluppo. Una mutazione urbanistica che dà un nuovo volto al territorio. Guardando le foto d’epoca, di inizio Novecento, piazza al Ponte appare come il punto centrale della città. È qui dove gli operai della vecchia cartiera e della fabbrica Pozzi, per decenni leader nella produzione di ceramiche, si incontravano dopo il duro lavoro. Qui arrivavano i rudimentali mezzi di trasporto, a due passi dalla vecchia stazione. Dalle foto in bianco e nero a oggi il panorama è cambiato ma è conservata l’identità di punto di incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it