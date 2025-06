la rinascita del lago comune e lenza al tavolo per tracciare il futuro

La rinascita del Lago Primo Maggio si fa strada grazie alla collaborazione tra il Comune e Lenza, pronti a tracciare un futuro sostenibile e trasparente. Con parole ferme e determinazione, il sindaco Luca Benesperi ha aperto la conferenza stampa di ieri in sala consiliare, dedicata a fare chiarezza sulla vicenda e a delineare le prossime iniziative per tutelare l’area e coinvolgere la comunità. La strada verso il riscatto è appena iniziata.

"Vogliamo fare chiarezza sul Lago Primo Maggio, per tutelare l'amministrazione e le persone che stanno iniziando un percorso di rinascita". E' iniziata con queste parole del sindaco Luca Benesperi la conferenza stampa convocata ieri in sala consiliare per "fare definitiva chiarezza sulla vicenda del Lago Primo Maggio" (dove in questo periodo è in corso lo smantellamento dell'area che era adibita a cucina e ristorazione) e tracciare le iniziative per il proseguimento dell'attività. L'area è di proprietà del Comune, il Lago venne inaugurato il primo maggio 1990, portando a nuova vita un'ex cava di argilla che era diventata ricettacolo di rifiuti.