la reggina attende novità sulle possibilità di ripescaggio in serie c

La Reggina vive un’attesa febbrile, sperando di ricevere buone notizie sul ripescaggio in Serie C. I tifosi, appassionati e fiduciosi, sognano di rivedere i loro colori nel calcio professionistico, ripercorrendo la strada verso la gloria. Con il secondo posto in Serie D e la vittoria nei playoff, i protagonisti amaranto si piazzano tra le prime della classifica nazionale delle pretendenti. La speranza è sempre viva, e l’auspicio è che il sogno diventi realtà.

"Ripescaggio" resta la parola più gettonata dai tifosi della Reggina, che sperano di ritornare presto nel calcio professionistico, dopo il secondo posto nel campionato di serie D e la successiva vittoria dei playoff. Nella speciale classifica nazionale delle pretendenti, il club amaranto è quinto.

