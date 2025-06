La redazione a scuola I prof e il concorso | Scrivere per capire il mondo e se stessi

scritti prendere vita, condivisi e apprezzati, è un momento di grande crescita personale per gli studenti. La redazione in scuola diventa così un laboratorio di scoperta, dove imparare a scrivere significa anche esplorare il mondo e conoscere meglio se stessi. Partecipare al concorso di giornalismo rappresenta un’opportunità unica per sviluppare competenze trasversali, stimolare la creatività e nutrire la passione per l’informazione, rendendo ogni giovane protagonista del proprio percorso educativo.

"Partecipare è un’ottima occasione per permettere agli studenti di sviluppare competenze, seguendo le attitudini personali di ciascuno". È il pensiero condiviso da molti insegnanti al termine della diciottesima edizione del Campionato di Giornalismo. In particolare, chi ha preso parte sia alle edizione precedenti sia a quella attuale sottolinea l’importanza di un’esperienza che riesce ogni volta a coinvolgere e appassionare. Vedere i propri articoli pubblicati sulle pagine di un quotidiano ha dato agli studenti una grande spinta: li ha motivati, li ha aiutati a prendere consapevolezza delle proprie capacità e ad aprire gli occhi sulla complessità del mondo in cui vivono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La redazione a scuola. I prof e il concorso: "Scrivere per capire il mondo e se stessi"

La centralità della scuola nella formazione etica e civica, proposte operative: dal debate al metodo autobiografico, dalla redazione di codici etici ai gemellaggi. Con documenti da scaricare - La scuola svolge un ruolo cruciale nella formazione etica e civica degli studenti, attraverso metodologie come il debate, l’approccio autobiografico e la redazione di codici etici, promuovendo un senso di responsabilità e partecipazione.

