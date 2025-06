La ragazza violentata e picchiata in auto a Santa Marinella L’amica | Stai buona

Una terribile vicenda scuote il litorale romano: una ragazza è stata vittima di violenza e aggressione in auto, coinvolgendo anche una donna complice. Quattro uomini tra i 30 e i 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Civitavecchia, mentre la loro alleata si trova ai domiciliari. Una storia drammatica che solleva profonde riflessioni sulla sicurezza e la tutela delle vittime. La giustizia deve fare il suo corso e garantire che tutto venga alla luce.

Una ragazza è stata violentata in automobile da tre persone sul litorale romano. Con la complicità di una donna. La storia arriva da Santa Marinella, cittadina del litorale laziale in provincia di Roma. Quattro gli arresti da parte dei carabinieri di Civitavecchia per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate. La complice si trova ai domiciliari. Gli altri tre in carcere. Loro hanno tra i 30 e i 40 anni. Lavorano come manovali tra Albano e Castel Gandolfo. Hanno precedenti di polizia per droga. Hanno anche rotto naso e costola alla vittima. La storia la racconta oggi Il Messaggero e i fatti risalgono a domenica 10 maggio.