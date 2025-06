La protesta al pronto soccorso | Mio padre 82enne per 3 giorni su un lettino senza cibo né cure

una battaglia contro il tempo per salvarlo. Una situazione che mette in luce gravi mancanze e solleva interrogativi sulla qualità dell’assistenza sanitaria, soprattutto per i nostri anziani. È ora di fare luce su questi episodi e chiedere un cambiamento reale e urgente.

Macerata, 5 giugno 2025 – “ Per tre giorni mio padr e è rimasto sedato al pronto soccorso di Macerata, senza ricevere alcun esame, alcuna cura, alcuna attenzione se non quelle di noi familiari, rimasti sempre con lui. Ci hanno fatto aspettare in attesa di un trasferimento, che non era mai stato chiesto. E solo quando abbiamo iniziato a protestare si sono ricordati di lui, si sono accorti che intanto gli era venuta la febbre e hanno iniziato a fare qualche controllo”. Lo racconta affranta e incredula la sangiustese Cristina Bastianelli, che sull’accaduto ha presentato una denuncia alla polizia. “Mio padre ha 82 anni, ma finora era sempre stato piuttosto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La protesta al pronto soccorso: “Mio padre 82enne per 3 giorni su un lettino senza cibo né cure”

