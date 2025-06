La prossima sarà la mia ex | minaccia choc sotto il video del funerale di Martina Carbonaro

Una frase inquietante e sconvolgente emerge sotto il video dei funerali di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di un tragico gesto di violenza. “La prossima sarà la mia ex. O con me o con nessuno”. Un messaggio che fa rabbrividire, sollevando ancora una volta il dubbio su come prevenire e contrastare la violenza tra giovani. È fondamentale riflettere e agire prima che tragedie simili si ripetano.

"La prossima sarà la mia ex. O con me o con nessuno". Un messaggio agghiacciante, lasciato sotto un video TikTok dedicato ai funerali di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa a sassate dal suo ex fidanzato.

