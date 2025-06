La proposta dell’avvocato dei Poggi di estendere il prelievo del dna | “Se no tra 10 anni inseguiremo ignoto 9”

L'avvocato dei Poggi propone di estendere il prelievo del DNA a chiunque sia entrato nella villetta di Garlasco, affinché non si rischi di inseguire l'ignoto tra dieci anni. Una strategia che mira a chiarire ogni possibile ombra e a garantire giustizia senza lasciare spiragli per ulteriori dubbi. Ma questa proposta solleva anche interrogativi sulla privacy e i limiti della raccolta genetica. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa controversa soluzione.

"Per non inseguire poi tra una decina d'anni anche Ignoto 7, 8 o 9.che si prelevi il dna a chiunque sia entrato nella villetta di Garlasco": la proposta del legale dei genitori di Chiara Poggi nell'ultima udienza sull'incidente probatorio in Tribunale a Pavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

