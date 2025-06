La Promessa anticipazioni 6 giugno | Jana lotta per Manuel la gelosia di Martina esplode

Preparati a un nuovo episodio avvincente de La Promessa, in onda domani su Rete 4! Tra sospetti di Martina, la rivelazione sconvolgente di Pia e il coraggio di Jana nel tentativo di aiutare Manuel, la tensione sale alle stelle. Cosa accadrà nella puntata del 6 giugno? Scopriamo insieme le anticipazioni e lasciamoci catturare da una trama ricca di colpi di scena!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: mentre i sospetti di Martina si fanno sempre più forti, Pia rivela di essere ancora viva sconvolgendo Don Ricardo. La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 6 giugno. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana viene fermata da Curro mentre cerca di aiutare Manuel, finito in prigione. Riassunto dell'episodio precedente Dopo l'arresto di Miguel da parte del sergente Burdina, che lo ritiene colpevole dell'omicidio di Gregorio, Jana si sente smarrita, profondamente sola e sente la mancanza del suo fidanzato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it