La prime mosse della Juve sul mercato dopo l’addio a Giuntoli | Renato Veiga rispedito al Chelsea

Dopo l’addio di Giuntoli, la Juventus si trova a dover ricostruire le proprie strategie di mercato con attenzione e determinazione. La prima mossa significativa è stata il ritorno di Renato Veiga al Chelsea, lasciando spazio a nuove opportunità e sfide per i bianconeri. Il mercato estivo ha riservato luci e ombre, ma la vera domanda è: come si svilupperà il progetto Juventus nei prossimi mesi? Continua a leggere per scoprire tutte le novità.

La Juventus salva solo in parte il mercato di Giuntoli fatto tra gennaio e l'estate. Dei diversi giocatori in prestito oneroso solo Renato Veiga non resterà saltando anche il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mercato Giuntoli Renato Veiga

Giuntoli: "Alla Juventus per il talento. Dal mercato innesti per il salto, che impatto di Tudor! E Koopmeiners..." - Giuntoli, pronto alla Juventus per il talento e nuovi innesti dal mercato, punta a un salto di qualità.

? Le parole di #Giuntoli prima di #VeneziaJuve Dal futuro di #Tudor a #Conte a qualche mossa del mercato bianconero : tutte le parole le trovi su @juventusnews24com Partecipa alla discussione

La prime mosse della Juve sul mercato dopo l’addio a Giuntoli: Renato Veiga rispedito al Chelsea - La Juventus salva solo in parte il mercato di Giuntoli fatto tra gennaio e l’estate. Dei diversi giocatori in prestito oneroso solo Renato Veiga non resterà saltando anche il Mondiale per Club. fanpage.it scrive

Mercato Juventus, chi potrebbe sopperire alla partenza di Renato Veiga? Ci sono due nomi sul taccuino: ecco di quali profili si tratta! - Mercato Juventus, chi rimpiazzerà Renato Veiga? Sono due i profili che stuzzicano la Vecchia Signora: ecco di chi si tratta È già finita l’avventura a Torino di Renato Veiga. Il difensore portoghese, ... Segnala juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, Renato Veiga è da riscattare: non fartelo scappare Giuntoli! - proprio per questa ragione dev’essere una priorità del prossimo mercato. Calciomercato Juventus, Giuntoli deve premiare il merito: la permanenza di Renato Veiga è una priorità In questi pochissimi ... jmania.it scrive

RENATO VEIGA JUVE: ecco perché GIUNTOLI ha SCELTO LUI nel MERCATO di riparazione