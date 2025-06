La prima surreale intervista di Simone Inzaghi all’Al Hilal | “Vengo in Sud Arabia per la storia”

Simone Inzaghi sorprende tutti con la sua prima intervista all'Al Hilal, un mix di entusiasmo e gaffe che rendono il momento surreale. A poche ore dalla sua nomina, il nuovo allenatore si esprime con passione per il calcio arabo, ma alcune sue affermazioni risultano artefatte, suscitando curiositĂ e sorrisi. Un debutto che promette di essere tanto inaspettato quanto affascinante: continua a leggere per scoprire i dettagli di questa avventura unica nel suo genere.

Simone Inzaghi a poche ore dalla sua nomina di neo allenatore dell'Al Hilal ha rilasciato la consueta prima intervista ai canali ufficiali del club dove però diverse sue dichiarazioni sono risuonate quasi artefatte sulla passione espressa per il calcio arabo. Non senza incappare in una gaffe, ripetuta piĂą volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it