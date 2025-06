La prima intervista di Simone Inzaghi da allenatore dell' Al Hilal

Simone Inzaghi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta in Arabia Saudita, con l'obiettivo di portare il suo talento e la sua passione nel campionato dell’Al Hilal. Dopo aver lasciato un segno indelebile in Italia e in Europa, l’allenatore italiano si presenta ai tifosi sauditi con entusiasmo e determinazione. Le aspettative sono alte: sarà lui a guidare il club verso nuovi trionfi e successi internazionali.

AGI - Simone Inzaghi riparte dall'Arabia Saudita. Dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Paris SG, l'ex tecnico dell'Inter è stato nominato nuovo allenatore dell'Al Hilal. L'annuncio è arrivato giovedì attraverso i canali social del club saudita: “Il genio italiano è qui. Benvenuto Simone Inzaghi”, recita il messaggio di benvenuto. In un video diffuso dal club, il tecnico italiano si presenta così: “Sono Simone Inzaghi e oggi inizia la mia nuova storia con l'Al Hilal ”. A 49 anni, Inzaghi si appresta quindi a vivere la sua prima esperienza fuori dall'Italia, dopo aver guidato Lazio e Inter. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La prima intervista di Simone Inzaghi da allenatore dell'Al Hilal

