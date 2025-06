La prima controversia di michael jackson che ha cambiato per sempre l’industria musicale

La prima grande controversia di Michael Jackson, che ha rivoluzionato l'industria musicale, è stata quella legata al video di “Thriller”. Questo capolavoro non solo ha ridefinito gli standard dei videoclip, elevando le produzioni visive a forma d’arte, ma ha anche aperto nuove frontiere di espressione artistica e commerciale. Scopriamo insieme come questa controversia abbia segnato un punto di svolta, lasciando un’eredità indelebile nel mondo dello spettacolo.

Il video musicale "Thriller" di Michael Jackson rappresenta uno dei capolavori più iconici e influenti nella storia della musica e dei videoclip. La sua creazione ha segnato un punto di svolta nel modo in cui le produzioni visive vengono concepite dagli artisti, contribuendo a elevare il ruolo del videoclip come forma d'arte a sé stante. In questo approfondimento si analizzerà l'impatto rivoluzionario di "Thriller", dalla controversia iniziale alla sua eredità culturale e tecnica. l'impatto culturale di "thriller". una controversia all'inizio. Quando Michael Jackson decise di pubblicare il suo celebre videoclip nel dicembre del 1983, incontrò subito resistenze da parte della comunità religiosa a causa delle immagini che richiamavano creature dell'occulto, come zombie e licantropi.

