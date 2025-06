La polizia locale si rafforza con una postazione fissa in aeroporto e l' avvio del nucleo nautico

La sicurezza si potenzia nello Stretto: la polizia locale rafforza la propria presenza con una postazione fissa in aeroporto e l'avvio del nucleo nautico. Questi interventi rappresentano un passo importante per garantire maggior tutela a cittadini e turisti, creando un presidio di legalità più efficace e vicino alle esigenze della comunità . L’inaugurazione, avvenuta recentemente all’aeroporto Tito Minniti, segna un nuovo capitolo nella sicurezza della zona.

All'aeroporto dello Stretto Tito Minniti nasce un nuovo presidio di legalità e sicurezza per cittadini e turisti. È stata inaugurata, giorni addietro, divenendo già operativa, la nuova postazione fissa della polizia locale di Reggio Calabria. Al taglio del nastro erano presenti l'assessora alla.

