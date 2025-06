La plastica riciclata è solo l’11% il monito del Wwf

Sei alla scoperta di un dato sconvolgente: la plastica riciclata rappresenta solo l’11% del totale, come sottolineato dal WWF. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il rapporto evidenzia le criticità legate alla produzione e allo smaltimento di questo materiale, mettendo in guardia sui rischi per salute e biodiversità. Mentre l’UE punta al riciclo del 50% entro il 2030, l’Italia si avvicina a questo traguardo, ma c’è ancora molto da fare per proteggere il nostro pianeta.

In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, che si celebra il 5 giugno, il Wwf Italia ha diffuso un rapporto sulla produzione e l'utilizzo della plastica e sulle conseguenze che la dispersione di questo materiale può avere sulla salute delle persone e sull'ambiente stesso. Anche se l'Unione europea ha posto come obiettivo per il 2030 il riciclo del 50% della plastica utilizzata, e l'Italia è già molto vicina a questo risultato, con il 48%, il Wwf ha un obiettivo più ambizioso: eliminare totalmente la dispersione della plastica nell'ambiente entro quella data.

