La Plage Resort Taormina scenografia naturale per la serata di inaugurazione del Taormina Film Festival

il luogo perfetto per dare il via a un festival di cinema ricco di emozioni e star internazionali. Qui, tra scenografie mozzafiato e atmosfere esclusive, ogni dettaglio si trasforma in un’esperienza indimenticabile che celebra l’eccellenza e la bellezza di Taormina.

Martedì 10 giugno la cena d'apertura con ospiti internazionali nel resort sulla spiaggia di fronte Isola Bella Taormina Film Festival, con la direzione artistica di Tiziana Rocca, sceglie La Plage Resort per la cena inaugurale dell'evento, in programma la sera del 10 giugno: una serata speciale in un contesto unico a Taormina, fronte mare, con l'Isola Bella a pochi passi a far da cornice. Il resort immerso nella quiete della natura è, infatti, adagiato sulla spiaggia proprio di fronte Isola Bella, con una scenografia naturale dalla bellezza straordinaria e con una proposta gastronomica legata al territorio di alta qualità: tutto questo ne fa un punto di riferimento per gli artisti e per l'organizzazione, rinnovando la partnership con questo importante evento, che porta il grande schermo sul mare di Sicilia.

