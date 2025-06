la pista ciclabile tolmezzo amaro alpe adria sarà pronta per la primavera 2027

La nuova pista ciclabile Tolmezzo-Amaro-Alpe Adria si avvicina a grandi passi, con oltre 4,4 milioni di euro già destinati a rendere questa ambiziosa connessione realtà. Dopo l'approvazione regionale, i lavori procederanno rapidamente, promettendo di offrire un percorso sicuro e panoramico per tutti gli appassionati di bici. La fine dei lavori è prevista per la primavera 2027, aprendo così una nuova era di mobilità sostenibile e turismo immerso nella natura.

Pronti i fondi per la pista ciclabile Tolmezzo-Amaro-Alpe Adria: dopo la delibera regionale che sanciva il via libera della Giunta, infatti, al milione e mezzo di euro già disponibile per il primo lotto se ne vanno ad aggiungere 2,9 per il secondo. La decisione è stata illustrata oggi.